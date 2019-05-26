رئيس برشلونة يرد على تقارير استقالة فالفيردي

رد ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، على التقارير التي أشارت إلى رحيل المدرب إرنستو فالفيردي، عقب خسارة لقب كأس ملك إسبانيا، يوم السبت.



وقال بارتوميو إثر المباراة: "علينا أن نشكر المشجعين على دعمهم، ونحن لن نتوقف سوف نستمر هذه ليست نهاية العالم".



وأضاف: "فالفيردي لديه عقد كما تعلمون لن يغادر، ولا أعتقد بأن المسؤول هو المدرب لقد قاتلنا كثيرا في الشوط الثاني".



وتابع: ”لقد لعب اللاعبون بشكل جيد وعملوا بجد، الشوط الثاني قدموا أداء جيد وقد سددوا 26 مرة على المرمى ولكن هذه هي كرة القدم“.



وأردف: ”لقد فزنا بالدوري وهذا هدف دائم فقد خسرنا مباراتين في الأنفيلد وهنا“.



وفاز فالنسيا على برشلونة 2-1 ليحرز لقب كأس ملك إسبانيا منهيا سلسلة مؤلفة من أربعة ألقاب متتالية حصدها الفريق الكتالوني على صعيد البطولة وحرمه من الثنائية المحلية عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى.