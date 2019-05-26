"إيكويت" للبتروكيماويات تربح 294 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019

أعلنت مجموعة إيكويت للبتروكيماويات نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019، موضحة أن الأرباح بلغت قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 294 مليون دولار.



وقالت "إيكويت"، في بيان لها، إن الأرباح سجلت انخفاضا بنسبة 49% عن الربع الأول من عام 2018 والتي بلغت 577 مليون دولار، مشيرة إلى أن الإيرادات بلغت 889 مليون دولار مقارنة بـ1241 مليون دولار في الربع الأول من 2018 "وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 28%".



وأفادت بأن صافي الدخل بعد الضرائب بلغ 183 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019 مسجلا انخفاضا بنسبة 57% مقارنة بـ435 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي.



وقال الدكتور راميش راماجندران، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيكويت"، في البيان، إنه رغم استقرار معدل نمو الطلب منذ بداية العام فإن عدم القدرة على تقدير الرسوم الجمركية وتقلبات أسعار السلع قد أثرا على ثقة العملاء، ومن جانب آخر فإن استهلاك حجم مخزون المنتجات الذي ازداد قبيل بداية السنة الجديدة استغرق وقتا أطول من المتوقع".

وأضاف راميش: "ومع ذلك فقد سجل مخزون المنتجات لدى المستخدمين النهائيين أدنى مستوى شهدناه منذ فترة طويلة ويمكن استعادة الثقة في الأسواق عند استبعاد العوامل التي أسهمت في ذلك وسيظل تركيزنا في إيكويت منصبا على تعزيز ثقافة السلامة في عمليات الإنتاج والمنتج الموثوق به والإنتاج منخفض التكلفة لتخطي هذه الفترة".



وذكر أن الأعمال الإنشائية "لأحدث مصانعنا الواقع على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة الأمريكية تسير وفق الخطة ومن المتوقع البدء بتشغيله قبل نهاية عام 2019".