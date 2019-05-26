بايرن مينويخ يكافئ كوفاتش على الثنائية المحلية

أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أن نيكو كوفاتش المدير الفني للعملاق البافاري مستمر في منصبه الموسم المقبل.



وقال رومينيجه في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت 1" الألمانية: "لم نشكك مطلقًا في كوفاتش، لكن في النهاية يجب أن نتوج بالألقاب".



وأكمل: "المدرب جزء مهم للغاية من المجموعة، كوفاتش سيبقى مديرًا فنيًا للفريق في الموسم المقبل".



وشدد رومنيجيه على أن الإدارة لم تشكك مطلقًا في بقاء المدرب الكرواتي في منصبه، مديرًا فنيًا للبافاري.



وجاءت تصريحات رومينيجه لتؤكد بقاء كوفاتش مديرًا فنيًا للفريق في الموسم المقبل، بعدما نجح في تحقيق ثنائية الدوري والكأس خلال موسمه الأول.



يذكر أن المدرب الكرواتي واجه انتقادات حادة منذ توليه قيادة بايرن في الصيف الماضي بسبب تراجع الأداء والنتائج في العديد من الأوقات على مدار الموسم والخروج من دوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي ضد ليفربول.



وتوج بايرن بطلًا لكأس ألمانيا مساء السبت، بعد فوزه الكبير بثلاثية دون رد على حساب نظيره لايبزيج.