تقارير: ساري يتوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي لنادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية، مساء يوم السبت.



وارتبط المدرب الإيطالي في الفترة الماضية بالرحيل عن تشيلسي وتولي تدريب يوفنتوس، الذي أعلن رحيل مدربه ماسيميليانو أليجري بنهاية موسم 2018-2019.



ووفقا للصحفي الإيطالي الشهير تانكريدي بالميري فإن ساري توصل لاتفاق مع يوفنتوس، وسيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما أنهى كل شيء مع إدارة تشيلسي.



وكانت تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن المدرب المخضرم ساري سيرحل عن تدريب "البلوز" عقب نهاية الدوري الأوروبي بين تشيلسي وأرسنال، الأربعاء المقبل، بالعاصمة الأذربيجانية باكو.