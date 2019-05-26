ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لليفربول على طريقة راموس

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويعد فان ديك أحد أبرز المدافعين على مستوى العالم، حيث اختتم الموسم مع ليفربول دون أن يراوغه أي لاعب، خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي بلغ عددها 38 لقاء.



وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية، أن الريال سيتعاقد مع فان ديك حال رحيل قائده سيرخيو راموس، الذي ارتبط بمغادرة الملكي، خلال الفترة الماضية.



وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ليفربول يرغب في ضم راموس، بعدما أبدى الأخير رغبته في الرحيل خلال وقت سابق، عندما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث دخل في مشادة قوية مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي.



وكان فان ديك حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المنصرم والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.



وانضم لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية مقابل 75 مليون جنيه إسترليني قادمًا من ساوثهامبتون.