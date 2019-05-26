الإمارات تقدم 10 ملايين دولار للقضاء على عنف النزاعات الإنسانية

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم القضاء على العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنساني في حالات النزاعات الإنسانیة.



جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الدولي بشأن إنهاء العنف الجنساني في الأزمات الإنسانية والذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو يومي 23 و24 مايو الجاري.



وأكد زكي أنور نسيبة رئيس الوفد الإماراتي ووزير الدولة أن حماية وتمكين النساء تعد من المواضيع ذات الأولوية في استراتيجية دولة الإمارات واصفا تمكين المرأة بأنه حجر الزاوية في مكاسب التنمية في الإمارات.



ولفت إلى أن تمكين المرأة كان أحد المحركات الرئيسية وراء صعود الإمارات على الساحة الدولية وأن حماية المرأة كانت الخطوة الأولى على طريق التمكين.



وأوضح نسيبة أن تمكين المرأة الإماراتية وما حققته الإمارات من إنجازات في هذا المجال يأتي استلهاما لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واستكمالا لمساعي الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".



ونوه إلى أن تمكين وحماية النساء من أولويات سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى تعهداتها بمواصلة دعمها لجهود التصدي لجرائم العنف الجنساني أثناء النزاعات المسلحة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عنصرا أساسيا في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



وأضاف أن دولة الإمارات تدعم تحقيق أهداف المؤتمر من أجل زيادة الزخم لإنهاء العنف الجنساني في حالات الطوارئ الإنسانية عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطط الرامية لحماية المرأة وتقديم الدعم للجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في الميدان.



وأشار زكي نسيبة إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية قدمت دولة الإمارات ما يعادل 322 مليون دولار أمريكي لصالح النساء والفتيات كجزء من التدخلات الإنسانية الشاملة.



وتابع: "إلى ذلك تبنت الإمارات العربية المتحدة سياسة (100% امرأة) والتي هدفت إلى تعزيز التزامها بحماية النساء والفتيات أثناء الأزمات الإنسانية في جميع البرامج والمشاريع الإنسانية التي تمولها في إطار استجابتها للأزمات والمواقف الطارئة".