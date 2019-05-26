غارات ناجحة للتحالف تدك تعزيزات حوثية في حجة اليمنية

أسفرت ضربات نوعية لمقاتلات التحالف العربي، مساء يوم السبت، عن دك تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية وتدمير آليات مختلفة في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.



وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان لها، أن الغارات استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي، كانت في طريقها إلى مواقع تمركز الانقلابيين بمحافظة حجة.



وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.



وتحاول مليشيا الحوثي استعادة القرى التي حررها الجيش الوطني في مديرية عبس، وذلك بالدفع بمئات المقاتلين إلى تخوم المديرية.



وعجزت المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران عن تحقيق أي تقدم ميداني، وذلك جراء الضربات المحكمة لمقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش الوطني.