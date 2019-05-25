أمسيات فنية وثقافية فى ليالى رمضان بأسيوط

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة فى تقديم ليالى رمضان الثقافية والفنية المقامة بفرع ثقافة اسيوط، حيث قدمت فرقة أسيوط للآلات الشعبية عرض فنى ومجموعة من الألحان التراثية بممشي أسيوط، وأقام قصر ثقافة ديروط معرض نتاج ورشة إعادة تدوير الأشياء وطى الورق تدريب هند مكرم بمقر القصر، كما تم تكريم المشاركين في الورشة التدريبية مع الفنان هشام أصيل والمبدعه زينب وافى وهند مكرم.



واستضاف نادي أدب منفلوط أمسية شعرية مع شعراء محافظة سوهاج منهم شاعر فن الواو أحمد الخطيب والشاعر فتحي الصوامعي والشاعر ابو زيد بيومي في واحده من روائع الامسيات بحضور كوكبه من شعراء اسيوط وديروط ونادي ادب منفلوط وعدد من المواهب الشابه، شارك بالأمسية الشعراء " محمد عبد الله سلطان، احمد عبد الحميد، ضياء محمد، بهاء احمد توفيق، احمد نادي بهلول، فتحي الصوامعي، ابو زيد بيومي، سيد عبد الرازق، احمد الخطيب" تخلل الفقرات الشعرية الاستماع لعدد من المواهب الشابه.



أقام بيت ثقافة أبنوب ندوة تثقيفية بعنوان "أيامآ معدودات" ألقاها عاصم عيد أحمد والذي تحدث فيها عن صيام شهر رمضان وما فيه من فائدة للمسلم على صحته والثواب العظيم الذي أعده الله للصائم، تلى ذلك توزيع الجوائز وشهادات التقدير للمواهب المتميزة المشاركة ببرنامج شهر رمضان.



بينما كرم قصر ثقافة ابوتيج فى حفل فنى المتميزين في المواهب الفنية والأدبية الشابة فى ثانى ايام العرض المسرحى "مين الأفضل"، حيث تم منحهم شهادات تقدير للمشاركة فى الورش الفنية والمسابقات الثقافية واﻷمسيات الشعرية والإبداعات الأدبية التى قدموها خلال ليالى رمضان الثقافية والفنية المقامة بالقصر.