مدرب نهضة بركان: جماهير الأهلي تساندنا أمام الزمالك

سحر لطفي: تطوير حديقة 30 يونيو ورفع كفاءة متنزهات مصيف جمصة

قالت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصة، إن أعمال تطوير حدائق ومنتزهات مدينة جمصة في إطار الاستعدادات لموسم الصيف مازالت مستمرة، موضحة أنه يجرى الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير حديقة 30 يونيو وإنشاء ...