"المحافظين" يطالب رئيس مجلس زفتي بتوفير المراحيض العمومية

طالب صبري جاد، أمين مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، رئيس مجلس المدينة بضرورة توفير الحمامات العمومية، خاصة أنه يوجد أربعة أماكن للمرحاض العمومي بزفتي غير صالح ومغلق، مما يسبب معاناة للمواطن.



وقال جاد، إنه يوجد مراحيض أمام منطقة الزراعة مغلقة ومتهالكة منذ فترة، كذلك أمام مركز الشباب مستغلة كمأوي وخرابة، ومراحيض أمام نقابة المحاميين بموقف طنطا مغلقة باستمرار.



وأضاف، أن الاهتمام بالمراحيض العامة حق إنساني طبيعى، كما أن نظافتها جزء أساسى من تحسين جودة الحياة.



وتابع: "النمو الاقتصادى وجذب المستثمرين ورجال الأعمال والمشاريع العملاقة والإنجازات الضخمة، موضوعات تجد من يتحدث عنها ويتبناها، ولكن معاناة المواطن اليومية لا تجد من يدافع عنها".