"الخارجية" تضئ مبنى الوزارة بكلمة "أفريقيا" احتفالا بـ"يوم القارة"

أضاءت ⁧‫وزارة الخارجية‬⁩، مقرها مساء اليوم، بكلمة AFRICA، احتفالا بـ"يوم أفريقيا".



ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية صورة المبنى وهو مضاء بكلمة "أفريقيا"، وكتبت: "مصر‬⁩ و⁧أفريقيا.. هدف واحد ومصير مُشترك".



واحتلفت مصر ودول القارة بـ"يوم أفريقيا"، اليوم 25 مايو، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة بهذه المناسبة، أنه "ليس أمامنا سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين، وتطلعات شعوب أفريقيا العظيمة في إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة".

وأوضح أن القارة منفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين فى بناء أفريقيا المستقبل، فى إطار تعاونى وشراكات مستدامة.