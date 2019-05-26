بالصور.. شريف دسوقى يحتفل بـ"لمس أكتاف" داخل "الدستور"

استضافت جريدة "الدستور"، أمس السبت، الفنان شريف دسوقي، وذلك للحديث عن مسلسله "لمس أكتاف"، والذي يشارك في بطولته بصحبة عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم بطل العمل الفنان ياسر جلال، وهو المسلسل الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي.



وتحدث "دسوقي" خلال الندوة، عن تفاصيل مشاركته في المسلسل، وخاصة المشاهد التي جمعته مع عدد من الفنانين من بينهم الفنان ياسر جلال، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة حنان مطاوع، بينما تطرق الحديث عن تفاصيل تجهيزه لشخصية "عبدالمنجي"، الذي قدمه في المسلسل، إضافة لفكرة ترشيحه في المسلسل.



وكان قد حصل الفنان شريف دسوقي على جائزة أفضل ممثل في عام 2018، وذلك بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الأخيرة.