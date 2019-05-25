الحرائق المفتعلة تستمر في التهام الأراضي الزراعية بالعراق

التهمت حرائق كبيرة، السبت، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من العراق، مما أثر بشكل كبير على محاصيل المزارعين، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".



وأفاد مراسلنا بأن حرائق كبيرة التهمت عشرات الدونمات في قرية العباسي بمدينة الحويجة، التابعة لمحافظة كركوك العراقية، السبت.



كما أوضحت مديرية الزراعة في نينوى، السبت، أن المساحات المتضررة من جراء الحرائق في المحافظة وصلت إلى 1575 دونم، إذ تأثرت بـ 32 حريقا.

واعتبرت المديرية أن السبب في تعرض مساحات كبيرة لحرائق، السبت، كان نتيجة كثافة المزروعات وحركة الرياح النشطة.



من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في الأنبار، في وقت سابق من السبت، عن إخماد حريق نشب داخل مزرعة للحنطة غربي المحافظة.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت عددا من الحرائق، التي التهمت مئات الهكتارات الزراعية في محافظة صلاح الدين، مما دفع نوابا عن المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ.



والتهمت الحرائق العشرات من مزارع القمح والشعير في المحافظة. وقد اتهم بعض النواب إيران بالوقوف وراء تلك الحرائق.



وكانت وزارة الخارجية العراقية قد اتهمت داعش بالوقوف وراء حرائق محاصيل الحنطة، بينما وجهت جهات أخرى أصابع الاتهام لفصائل ميليشيات الحشد الشعبي.



وخرج مزارعون في كل من العراق وشمال شرقي سوريا، في احتجاجات، لتعرض حقولهم الزراعية خلال الأسابيع الأخيرة للحرائق الغامضة.