بايرن ميونخ يفوز بالكأس ويحقق الثنائية

حقق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، الثنائية بتتويجه بلقب الكأس إثر فوزه الكبير على لايبزيغ 3-0، السبت، على الملعب الأولمبي في برلين.



ووضع ليفاندوفسكي هداف "البونديسليغا" بايرن في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 29، بعد أن خدع الحارس بيتر غولاتشي، وجعل كينغسلي كومان النتيجة 2-0 بعد تسديدة من لمسة واحدة في الدقيقة 78.



وأكد ليفاندوفسكي انتصار بايرن بعد انطلاقة جيدة في الدقيقة 85.

وحقق بايرن بذلك الثنائية المحلية للمرة 12 في تاريخه، وأصبح المدرب نيكو كوفاتش، الذي فاز بالكأس مع أينتراخت فرانكفورت الموسم الماضي وقاده للنهائي في 2017، أول رجل يفوز بالثنائية مع الفريق البافاري كلاعب ومدرب.