أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك استقرارًا في أسعار الفاكهة، اليوم، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن الليمون البلدي سجل 23 جنيهًا، والرمان من 9 إلى 13 جنيهًا، والفراولة من 4.75 إلى 5.75 جنيه، ونارنج بـ 4 جنيهات، والجريب فروت بـ 6 جنيهات.



وأوضح أن سجل كيلو الجوافة سعرًا يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات، والعنب المستورد بـ45 جنيهًا، والبلح السيوى بـ22 جنيهًا، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيهًا.