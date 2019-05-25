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الثقافة
السبت 25/مايو/2019 - 10:19 م

ثقافة جنوب سيناء تختتم فعاليات ليالى رمضان

ثقافة جنوب سيناء
ايهاب مصطفى
dostor.org/2643334

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث أعد بيت ثقافة نويبع بمقعد الشيخ سليمان جلسة حكى المأثورات الشعبية عن قبيلة المزينة، تحدث خلالها الشيخ عطيوى سليمان عن العادات والتقاليد المرتبطة بالقبيلة ومظاهر الإحتفال بشهر رمضان المبارك.

وأعقبها إقامة عرض فنى لفرقة الانشاد الديني بقيادة المنشد الشيخ العربى عبد الحميد وتقديم مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية والدينية والابتهالات ومدح الرسول صل الله عليه وسلم، بينما أعد بيت ثقافة دهب ورشة مواهب لرسوم الأطفال بعنوان "الرسم بالصلصال" بمشاركة عدد من رواد الموقع، أعقبها عقد مسابقة فى الفنون التشكيلية بمشاركة عدد من الموهوبين، تلاها بالمقعد البدوى عقد جلسة حكى المأثورات الشعبية تحدث خلالها الشيخ عايد صباح عن العادات والتقاليد المصاحبة للشهر الكريم، كما أعد بيت ثقافة سانت كاترين، ورشة حكى وسرد قصصى للأطفال من رواد الموقع، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشئ.

عقدت بقصر ثقافة طور سيناء محاضرة تذوق بصرى بعنوان "السلويت" ألقاها نبيل إسماعيل معلم خبير بالتربية والتعليم، بحضور عدد من رواد القصر، تناول خلالها السلويت من حيث التعريف والمفهوم، موضحا تأثير فن التصوير التضادى من حيث الأسلوب والتراكيب، أعقبها من ساحة العلم بالطور العاصمة بدء حفل ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية بحضور النائب غريب حسان عضو مجلس النواب، والإعلامى أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء برفقة مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، بدأ الحفل بتلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة رئيس مدينة طور سيناء والتى شكر فيها الحضور والقائمين على إنجاح هذه الليالى، أعقبه كلمة النائب غريب حسان والتى أكد فيها على دور الثقافة الهام والحيوى فى رفع الوعى الجماهيرى وتعزيز القيم الإيجابية للمجتمع.

تلاها توزيع شهادات التقدير على بعض العاملين بمديرية الثقافة وقصر ثقافة طور سيناء والمدربين المشاركين، لجهودهم المميزة فى إنجاح فعاليات ليالى رمضان، كما تم توزيع الجوائز العينية على المشاركين في ورشة الفنون التشكيلية والتى أقيمت على مدار ليالى رمضان الثقافية والفنية اشرف وتدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى.

بالإضافة لتقديم عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر الطور بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، أعقبها افتتاح معرض الفنون التشكيلية لنتاج ورش ليالى رمضان الثقافية والفنية، وعرض سينمائي للاطفال عن أنبياء الله، بجانب عرض مسرح عرائس الطفل بعنوان رمضان كريم فكرة وإخراج إنتصار إبراهيم، وأختتمت الليلة بعرض موسيقى لتخت طور سيناء للموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد سلامة وتقديم مجموعة مميزة من الأغاني.

ثقافة جنوب سيناء تختتم فعاليات ليالى رمضان
ثقافة جنوب سيناء تختتم فعاليات ليالى رمضان
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