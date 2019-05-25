محمد سالم يكشف أهداف مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"

كشف المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، أن حملته "استثمر في وطنك الثاني مصر" لن تتوقف عند تشجيع ومساعدة المستثمرين العرب على الاستثمار في مصر بل ستسعى أيضا للتنسيق بين رجال الأعمال المصريين ونظراءهم العرب لعمل شراكات كبرى في مجالات الاستثمارات المتعددة وبالأخص مجال الاستيراد والتصدير.



وأكد سالم أن التعاون الاقتصادي بين كل رجال الأعمال العرب سيفتح الباب نحو تنفيذ حلم قديم عمره أكثر من ٥٠ عاما بإنشاء سوق عربية مشتركة يتم فيه تبادل السلع بين جميع العرب بأسعار جيدة تنافس السوق العالمية.



ودعا خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية البرلمانات العربية إلى العمل على سن تشريعات من شأنها تشجيع الاستثمار العربي في البلدان العربية مثل عمل قانون جمارك موحد يقلل الجمارك على السلع العربية وعمل قوانين خاصة جدا للاستثمار في الدول العربية بالنسبة للرجال الأعمال العرب لجعلهم يفضلون الاستثمار في العالم العربي بدلا من الاستثمار في السوق الأمريكية والأوروبية.