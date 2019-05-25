ثقافة دمياط تكرم 7 من أبطال أكتوبر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفائها بأبطال نصر أكتوبر بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث كرمت مكتبة كفر المياسرة المقاتل ربيع حطيبى المرساوى في حفل تضمن مواهب في الغناء والإلقاء من القرية.



وكرم قصر ثقافة دمياط الجديدة المقاتل عبد العزيز أبو العينين، وكرم قصر ثقافة فارسكور المقاتل ماهر وفا، إلى جانب عدد من الفقرات الغنائية فى حب الوطن.



ويتوالى التكريم في بيت ثقافة السرو مع المقاتل شعبان مختار الهواري بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة السرو بمشاركة شعراء السرو محمد العربى يونس وقدرى محمد، كما نظمت مكتبة الغوابين تكريما اخر للاحتفال ببطولة المقاتل ابو الخير حسن المنزلاوي، وتكريم اخر بمكتبة كفر سليمان لأسرة الشهيد عبد العزيز السرطاسى، وبالروضة نفذت المكتبة احتفالا لتكريم البطل المقاتل محمد عبد الوهاب العيوطي.



ونظم قصر ثقافة الطفل بدمياط محاضرة عن "مظاهر الاحتفالات الشعبية وتطورها عبر الزمن" سعت فيها د. منى فرج لتوسيع مدارك الرواد بمعنى الاحتفال الشعبى وخاصة المصرى من ناحية تاريخية وتناول لمظاهره الاحتفالية عبر عصور الدولة المصرية من ناحية اخرى كما عددت ﻷنواع الاحتفالات الشعبية سواء كانت موسمية او مرتبطة بمولد لاتقياء الدين، وعرض قصر ثقافة دمياط الجديدة أفلام كارتون لقصص الأنبياء، كما قدمت فرقة دمياط للموسيقى والغناء الشعبي عرضا فنيا أمام مقر مكتبة الركابية تفاعل الأهالي مع أغاني "مرحب رمضان، أنا من دمياط"، وغيرها من أغاني التراث الدمياطي الشعبي.



ومن ضمن الأنشطة الأدبية شارك الشعراء محمود احمد ومحمد عوض وسمير الفيل في الليلة الشعرية التى نظمها بيت ثقافة كفر البطيخ وتناولت عدد من اعمالهم بالسرد مع شرح عام لمقاصدهم البلاغية، بجانب ليلة اخرى اقامتها مكتبة كفر الغاب بمركز شباب القرية مع كلا من الشاعر محمد بصل والشاعر جمال البلتاجى.