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السبت 25/مايو/2019 - 09:56 م

عامل يقتل حلاق لارتفاع صوت الكاسيت أثناء صلاة التراويح في البحيرة

عامل يقتل حلاق لارتفاع
معوض هويدى
dostor.org/2643319

لقى حلاق مصرعه على يد عامل في عزبة عثمان التابعة لدائر مركز شرطة المحمودية، إثر خلافات بينهما حول ارتفاع صوت كاسيت، بمحل الحلاقة الخاص به أثناء صلاة التراويح.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث، من مستشفى المحمودية العام يفيد وصول "محمد م ش"، 22 عاما، حلاق، مقيم بناحية عزبة عثمان التابعة لدائرة المركز مصاب بعدة طعنات نافذه وتوفى عقب دخوله المستشفى.

وانتقل الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، وبالفحص تبين أن وراء الجريمة "ممدوح. ر. ع" 27 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، وتمكن من ضبطه.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الجريمة لقيام المجنى عليه بتشغيل الكاسيت بصوت مرتفع أثناء صلاة الترويح، قائلا إنه طالب المجنى عليه بغلق الكاسيت لأداء صلاة التراويح فرفض الأمر الذى أثار حفيظته فطعنه.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار أسامة المسلمي، مدير نيابة المحمودية حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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