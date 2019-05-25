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السبت 25/مايو/2019 - 09:35 م

رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدينة الجامعية للطلاب قبيل الإفطار

رئيس جامعة الأزهر
أميرة العناني
dostor.org/2643300

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر قبيل موعد الإفطار بقليل للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة لأبنائه الطلاب.

وتفقد رئيس الجامعة ونائبه خلال الزيارة الإدارة الطبية بالمدينة الجامعية، ومطابخ المدينة الجامعية وأماكن توزيع الوجبات، واطمأن على جودة الطعام المقدم ومطابقته للمعايير الصحية، وطلب من القائمين على المدينة اتخاذ كل الوسائل والتدابير التي من شأنها تسهيل الأمور على أبنائه من الطلاب والطالبات، وتوفير كافة سبل الراحة الشاملة في مختلف المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

كما تفقدا عددًا من المباني منها "مبنى الطيب النجار"، حيث وجه إدارة المبنى إلى تركيب "كولدير" المياه الثالث، بحيث يكون هناك كولدير في الدور الأول وآخر في الثالث وآخر في الخامس لتلبية احتياجات الطلاب، خصوصا مع دخول الامتحانات والصيام ودرجات الحرارة المرتفعة، كما تم توريد عدد من المراوح اليوم ليتم تركيبها في المباني التي تعاني من النقص.

وخلال الزيارة المفاجئة أجرى رئيس الجامعة حوارًا مع عدد من الطلاب، استمع خلال لآرائهم حول الخدمة المقدمة لهم بالمدينة، واطمأن على اكتمال فرش مسجد المدينة الجامعية للطلاب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، بجانب تدعيم المدينة الجامعية ببعض المراوح لتهيئة الظروف ومواجهة للحرارة الشديدة وتخفيفا على الطلاب.

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