كنيسة حارة زويلة تحتفل بتذكار دخول السيد المسيح إلى أرض مصر

تنظم كنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة، احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار العائلة المقدسة، السبت ١ يونيو، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة.



ويشارك في الاحتفالية لفيف من الأساقفة والآباء الكهنة وكبار المسئولين والنواب والشخصيات العامة.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر يونيو بتذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر التي مرت بعدة محافظات وأصبحت مزارات سياحية للحج المسيحي عندما اعتمدها الفاتيكان كواجهة سياحية عالمية منذ عامين.

ومن أهم الكنائس والأديرة التي تحتفل بهذه المناسبة سنويا دير السيدة العذراء مريم بالججنادلة أسيوط ودير المحرق وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي.