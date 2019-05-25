live بث مباشر مباراة برشلونة vs فالنسيا الشوط الاول فالنسيا يتقدم على برشلونة في نهائي كأس الملك

شاهد قنوات "بي إن سبورتس" و "أبو ظبي الرياضية" و IRIB TV 3 الإيرانية والقناة الأسبانيةTVE i تذيع مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كاس الملك

مشاهدة مباراة برشلونة Vs فالنسيا yallashoot شاهد ميسي في مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25 مايو 2019 في نهائي كأس ملك إسبانيا

على ستاد بينتو فيامارين تقام مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت السعودية

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