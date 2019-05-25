محمد الباز يكتب: لماذا كان أبوبكر يثق في النبي محمد؟

من بين العلاقات التاريخية التى يتوقف حولها الباحثون بتأمل شديد وربما حيرة أشد، تلك العلاقة التى ربطت بين النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، وصديقه أبى بكر الصديق.

وضع نظمى لوقا هذه العلاقة على ما يمكننا اعتباره طاولة تشريح، مفتشًا فى تفاصيلها، محاولًا البحث عن إجابة أسئلة محددة.

لماذا كانت هذه العلاقة على ما هى عليه؟

لماذا استمرت كل هذه السنوات بمستوى واحد، فلم تتعرض ولو ليوم واحد إلى أزمات أو عثرات؟

بمنطق الفيلسوف المتجرد من مشاعره- نظمى كان معجبًا بالرجلين أشد الإعجاب- يقول إنه لا يمكن تعليل الثقة المطلقة التى كان يبديها أبوبكر الصديق لمحمد بأن نقول إن النبى كان الأمين الذى تعرف قريش صدقه وأمانته وكريم أخلاقه، ولذلك لم يتردد أبوبكر فى تصديقه واتباعه والسير وراءه.

وذلك لسبب بسيط جدًا أن أقارب النبى من بنى عبدالمطلب فضلًا عن بنى هاشم كانوا يعرفون ابنهم كما تعرفه سائر قريش، وربما أكثر مما يعرفه أبوبكر نفسه، ومع ذلك لم يتبعوه أو يصدقوا رسالته، أو يثقوا فى دعوته.

بالنسبة لنظمى كان لا بد من سبب فوق معرفة أبى بكر بأمانة محمد وصدقه وحتى صداقته السابقة به، كى يعلل الثقة الدافعة إلى التصديق المطلق والقاضية على كل موانع الاتباع واليقين.

وبالنسبة له أيضًا لا بد أن يكون لكل شىء يحدث فى الكون سبب كاف، لأن الأسباب التى تكون دون الكفاية لا تحدث النتيجة التى نبحث لها عن تعليل وتفسير.

‬ويسأل نظمى عن السبب الذى يمكن أن يكون كافيًا ليكون أبوبكر هو أول من أسلم مفتتحًا بل مقتحمًا طريق الأهوال؟

ويسأل كذلك عن الدافع الذى كان إسلامه معه اندفاعة لا تعرف التردد والمراوحة بين عوامل الإحجام والإقبال؟

يبدأ نظمى من جديد.

يقول: إن دواعى الثقة الشائعة فى قريش بمحمد لم تكن كافية أبدًا لتفسير إقبال أبى بكر عليه، وإلا لكانت كافية لدخول أكثرية قريش فيما دخل فيه أبوبكر، وعلى نحو ما دخل أبوبكر لا بد إذن من سبب فوق الثقة، وأقوى منها بما لا يقاس.

فأى شىء عساه يكون هذا السبب؟

وبأى اسم من الأسماء المعهودة فى شمائل الناس ندعوه؟

هل نصل إلى النقطة الخاصة التى جمعت بين محمد وأبى بكر عند نظمى؟

يصل هو بنا إلى هذه النقطة، فهو يعتبر أن الثقة هى اقتناعٌ بالشخص تأسيسًا على سوابقه فى التعامل، والفارق أن محمدًا بن عبدالله لم يأت الناس بحديث عن شىء من قبيل ما ألفوا التعامل فيه معه أو مع سواه، فما هو بحديث تجارة، ولا بحديث رواية كسائر ما يرويه الرواة ويشاهده المشاهدون، ولكن الذى يرويه استثار عاطفة أبى بكر واستولى على جماع نفسه، فلم يجد أمام نفسه إلا أن يبذل كل شىء بين يدى محمد ويبايعه على الإيمان بدعوته.

‬لا ينتقص نظمى لوقا من قدر أبى بكر شيئًا، بل يمنحه حقه تمامًا.

فأبوبكر- وبعيدًا عن دعوة النبى محمد- كان على يقين من ضلال الوثنية، ولكنه لم يكن يدرى ماذا يكون وجه الحق غير ما يراه ولا ماذا يكون الهدى.

يستعين نظمى بسقراط كى يوّصف حالة أبى بكر.

نظر إليه على أنه كان كالجاهل الذى مبلغ علمه أنه جاهل، لكن الفارق أنه مشغول طول الوقت بالبحث عن المعرفة، وهو هنا متميز جدًا؛ لأننا يمكننا اعتباره أعلم الجهال.

العقل والمنطق يقولان إن أبا بكر كان كذلك بالفعل، فلو أنه عرف الهدى من نفسه لما كانت له إلى الهدى من غيره حاجة.

يأخذ نظمى أبا بكر إلى مساحة أخرى من التوصيف.

يقف أمامه فيراه مثل المبصر الذى ضاق بما حوله من ظلمات ضاربة فى كل مكان، وكان يحس بأنه لا بد من نور، لكنه لا يدرى من أين ولا كيف يأتيه هذا النور الذى سيكون قادرًا على تبديد الظلمات جميعها.

يمكننا أن نتعامل مع أبى بكر الصديق على أنه كان ملهوفًا للنور.

شغوفًا بالبحث عن طريق يخرجه من الظلمة.

كان يبحث عن يقين.

‬لكن هذا لا يمنع نظمى من أن يطرح سؤالًا مهما وهو: ما الذى يجعل أبوبكر يرى أن ما يحمله له محمد هو النور المنشود؟

استبعد نظمى الثقة المعتادة، ولما بحث وتأمل وجد أن الأمر فيه سر خاص، يميل هو إلى أن ما جرى من تصديق مطلق من أبى بكر لمحمد يعود إلى ما يمكن تسميته ثقة التآلف الروحى الذى يسقط جميع الحواجز، دون أن يكون فى حاجة إلى أسباب أو مبررات.

تآلف يقوم على نوع سامٍ من الحب الذى يندر أن يقع إلا بين الأصفياء من بنى البشر، ولكنه حين يقع يشع نورًا يميزه عن سائر العلاقات المألوفة، كما يتميز الألماس عن سائر أنواع الخرز والزجاج.

أغلب الظن عندى أن نظمى لوقا وقع أسيرًا لأبى بكر بشكل كامل.. كما سبق ووقع أسيرًا فى حب محمد قبل ذلك.

يقول عنه: كان يملؤه هذا الحب الذى لا يستطيعه ولا يرقى إليه إلا أمثال أبى بكر قبل الدعوة بسنين، لأن هذا الحب هو الذى يمكن له وحده أن يفسر انفتاح قلب أبى بكر بهذه السهولة وارتماءه فى أحضان العقيدة الجديدة، ولم تكن بينهما معرفة عادية، كالتى بين أبناء الحى الواحد والحرفة الواحدة، ولا الثقة التى تعم بمألوفها كل غادٍ ورائح فى مدينة لا يزيد حجمها يومئذ على قرية كبيرة من قرانا الحديثة.

تحتاج علاقة الحب بين محمد وأبى بكر إلى مزيد من الإضاءة.

عند نظمى هذا الحب هو حب عظيم بين الصديق وصاحب الدعوة.

حب أساسه الشعور بحضور المثل الأعلى، الذى كان يحلم به العاشق، فإذا المطلق الذى تعلق به قلبه وقد تمثل فى فرد من البشر، وأنه ليدرك بقلبه مراميه وآفاق تحليقه الخارق، ولكنه لا يجد فى نفسه تمام القدرة على مثل صنيعه، فيعيره روحه ويشاركه قوة جناحه فى إقرار وإعجاب وخشوع، ولولا هذا الصفاء الروحى الشديد لانقلب صاحب هذا التكوين حاسدًا ناقمًا، ولكن أبا بكر نسى فى صفائه أنانيته وذاب فى مثله الأعلى؛ فصار حوارييه الأول وتابعه الأمثل.

وأمثال محمد لا يكون لهم الناس إلا عاشقين أو حاسدين ناقمين.

بغير هذا الحب، وبغير هذا الاستقرار على صيغة العلاقة الخاصة التى تربط بين النبى محمد وصديقه أبى بكر، ما كان يمكن لنظمى لوقا ولا لغيره تفسير الإيمان بغير تردد أو تفكير فى العواقب التى تحيط برجل حرفته التجارة وصلاته بالناس أساسها الود ولين المهاد والكياسة وحسن السياسة.

لا يترك نظمى العلاقة عند هذا الحد، يحاول تفصيلها أكثر.

فمحمد فى هذا الحب تمثل فيه المبدأ والمطلق بشرًا سويًا.

وكان أبوبكر مثل من ينشد ضالة يحسها شوقًا غامضًا فى نفسه، فإذا به يجدها متبلورة كأصفى ما تكون فى شخص آخر، فتعلق به تعلقه بكل ما فى قلبه من شوق، وهو هيام ليس كمثله هيام مما يعهده الناس فى سائر أحوالهم الحسية.

‬‬‬لقد صار محمد عند أبى بكر فى هذه المساحة تجسيدًا للمبدأ المطلق.

فكل ما جال فى نفسه وجده فيه على صورة أوفى وأتم، فألقى قلبه كله إليه حين أسلم، ولم يتصور كيف لا يتحول عنه من رآه بعين البصيرة فى مثل ذلك النور الباهر.

يمكنك بعد ذلك أن تتعامل مع أبى بكر على أنه كان نمطًا وحده فى الولاء لمحمد.

وعندما تسأل عمّا يميز هذا الولاء، ستعرف أنه كان يستوعب نفسه كلها، لم يترك فيها بقية للتفكير فى شىء ذى بال، إنه استيعاب يمكن أن يصل إلى مرحلة الاستقطاب الكامل، وهذا الاستقطاب نفسه يمكن أن يفسر لنا كل سلوك أقدم عليه أبوبكر بعد إسلامه، لأن كل ما فعله صغيرًا كان أو كبيرًا، كان يدلل على أن الإسلام لم يدخل قلب أبى بكر، بل اقتحمه تمامًا.

لقد مرت علينا أحداث كثيرة شكلت سيرة ومسيرة أبى بكر، كرجل الإسلام الثانى.

أحداث تعاملنا معها بعاطفة شديدة، وهى العاطفة التى تحول أحيانًا بين أن نضعها فى سياقها التاريخى، لنعرف دوافع صاحبها وما كانت تدل عليه.

يمسك نظمى لوقا بعضًا من هذه الأحداث معتبرًا إياها براهين واضحة على حالة الحب الكامل الذى جمع بين محمد وأبى بكر.

فبعد أن أعتق أبوبكر بلال بن رباح من يد أمية بن خلف، أعتق- وكما يقول ابن هشام فى سيرته- ست رقاب هم عامر بن فهيرة، وأم عبيس، وزئيرة والنهدية وابنة النهدية وجارية نوفل، التى كان يعذبها عمر بن الخطاب قبل أن يدخل الإسلام.

‬يمكنك أن تقول إن الاستدلال بعتق الرقاب لا يعنى الكثير، خاصة أن هناك آخرين من بين الصحابة فعلوا ذلك.

لا يتعامل نظمى مع الأمر بمنطقى أو منطقك، ولكنه يعتبر ما فعله أبوبكر تضحية عظيمة يقوم بها تاجر محدود المال، باتت تجارته أقل رواجًا ومعاملاته أضيق مجالًا، بعد أن خرج عن دين قومه، ولم يكن عجيبًا أن يدور بعد ذلك حديث بين أبى بكر وأبيه أبى قحافة.

حديث كان أقرب إلى العتاب وربما التقريع والتوبيخ أيضًا.

قال أبوقحافة لابنه: يا بنى إنى أراك تعتق رقابًا ضعافًا.. فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالًا أشداء يمنعونك ويقومون دونك.

الكلام معقول جدًا إذا كان من يقوله أب مشرك لا يزال على دين قريش لم يغادره، رجل طاعن فى السن يرى ابنه مهددًا فى نفسه وماله، يتربص به أعداؤه ويعتدون عليه حتى أنهم يشجون رأسه، فيريد أن يكون له على الأقل بهذا المال الضائع فى الشراء والعتق نصراء أشداء من مواليه- أى عتقائه من العبيد السابقين- يقدرون على حمايته ودفع الأذى عنه فى تلك المحنة التى تحدق به.

منطق الأب لم يمنع الابن من الحديث والرد.

قال أبوبكر لأبيه: يا أبت إنى إنما أريد ما أريد لوجه الله عز وجل.

موقف أبى بكر الصديق هذا، جعله واحدًا ممن نزل فى حقهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وسيكون طبيعيًا جدًا عندما تعرف أن ابن هشام فى سيرته، يذهب إلى أن حوار أبى بكر مع أبيه ترجمته آيات سورة الليل: «فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، وما يغنى عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارًا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى، الذى كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، الذى يؤتى ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى».

ينحاز نظمى لوقا إلى أن هذا الحب العظيم هو التفسير الوحيد لما كان يفعله أبوبكر، ذلك الذى يهلك مال تاجر تحف به الأزمات والشدائد، ولا يدرى من أمره غدًا شيئًا.

الحب العظيم وحده هو التفسير الذى يستقيم به حال أبى بكر، فسلوكه كسلوك تاجر حصيف أنساه اندفاع العاطفة تدبير التاجر وحصافته، فجعل متجره نشوة القلب ورضوان الضمير لا ساحات الأسواق وحسابات الخسائر والأرباح.

بذل المال لم يكن فقط كل ما قدمه أبوبكر الصديق بين يدى النبى.

بذل العقل كان شيئًا خاصًا بأبى بكر أيضًا.

نعم يصل بنا نظمى لوقا إلى حادثة الإسراء والمعراج.

سنحت لقريش الفرصة من خلال حادث الإسراء والمعراج لأن تشكك أبا بكر فى صديقه محمد.

يصوغ نظمى ما يتخيل أنه قيل على ألسنة قريش: هل لك يا أبا بكر فى صاحبك؟ انظر إلام وصل به الأمر، فقد أغراه تصديقك إياه بأن يخرج على الناس هذه المرة بما لا محل للمماراة فى بطلانه الذى لا يقبله عقل، فأنت التاجر العتيد ليس أحد أعرف منك بطريق، وكم قطعته جيئة، وما أحد أدرى منك بطوله الذى يستغرق شهرًا للذهاب ومثله للإياب، وهذا صاحبك يزعم أنه ذهب إلى هناك وعاد تحت جنح ليلة واحدة.

يترك نظمى لوقا لأبى بكر فرصة لالتقاط أنفاسه.

صاغ على لسانه ما يمكن أن يكون قد قاله بعد أن استمع من أهل قريش ما سمع.

قال: أنتم تكذبون عليه. «فلكم افتروا عليه من قبل، ولكم جرب عليهم الادعاء بالباطل على صاحبه».

ولكنهم قالوا له: بلى.. ها هو فى المسجد يحدث الناس بذلك.

يلتقط نظمى نقطة النور فى حياة أبى بكر.

النقطة التى صاحبته من اللحظة الأولى التى دخل بها وفيها الإسلام.

يقول: فماذا كان من أبى بكر الحصيف الأريف العارف بالناس والديار والدروب، ومجرب الحياة الوقور؟

قال لهم بلا تردد كعهده دائمًا فى كل ما يتعلق بمحمد: والله لئن قاله فقد صدق.

كلنا يشيد بإيمان أبى بكر فى هذه اللحظة، لكن نظمى ينظر إليه بشكل مختلف.

فأبوبكر قال ما قاله مناقضًا كل معلوماته عن مضمون ما يقول.

مناقضًا كل معلوماته عن المسافة وعن الوسائل وعن المدة.

فعلى قياس العقل كل قضية إما صادقة أو كاذبة لذاتها بصرف النظر عن قائلها.

وأبوبكر فى نظر الناس وتجربتهم ذلك العاقل أشد العقل، الفطن أشد الفطنة، اللبيب الذى لا تدخل عليه خدعة، وبهذا الحساب كان ينبغى أن يكون أشد المكذبين، فإذا به أشد المصدقين، ومن غير إلقاء نظرة واحدة على مضمون القضية التى يتحدث بها محمد، أى من غير مراجعة لمقاييس العقل الحسابى الذى يقيس الغائب على الشاهد، ولا يسلم بأمر خارج على مألوف العادة فى التجربة.

ولكن الشك لم يداخل أبا بكر لحظة واحدة، وهذا العقل الحسابى لم يكن فى حسبانه حين قالها بغير تردد بعد أن رأى أنه استوفى حق هذا العقل كل الاستيفاء بالشك فى صدق زعمهم، أما وقد صار الأمر متعلقًا بمحمد وحده، فليس للشك مكان، وليس فيه قولان، وإنما هو حكم لا يحتمل عنده نقضًا ولا حاجة معه إلى برهان.

والله لئن قاله فقد صدق.

قالها وهى بالنسبة لنفسه كافية، أما بالنسبة لهم فلا بد لها من تبرير.

قال لهم: ما يدهشكم من ذلك فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أعجب وأبعد مما تعجبون.

وهو تبرير من الواضح أنه يؤسس تصديقًا على تصديق، ذلك أنه حين يتعلق الأمر بمحمد وحده، فلا محل عنده لغير التصديق، أما الشك فلسواه من الناس برهان جدلى مفعم، قائم على مقدمة ليس لها قدرها وقيمتها إلا عند المؤمن الذى انتهى من التسليم بصدق صاحب الدعوة، ولم يعد محل مراجعة، وأبوبكر كان أول المصدقين به.

‬لا يزال لدى نظمى ما يبرهن به على خصوصية علاقة محمد بأبى بكر.

فقد اعتبر أن النبى عندما لم يتردد فى أن يكون أبوبكر رفيقه فى رحلة الهجرة، فإنه كان يؤكد بذلك أن فى لحظة الخطر لا يجد إلا الصديق رفيقًا وصديقًا وسندًا.

يقول نظمى: الذى آذن به محمد صديقه هو المخاطرة بالحياة على الأرجح، وهو بالقطع فراق الأهل والولد، وكل ما كان بقى له من أسباب الدعة والاستقرار، إنه النفى الاختيارى، الذى لا تؤمن معه الغوائل على التجارة وموارد الرزق كلها، لا تؤمن معه غوائل قريش على ابنتيه وأبيه الشيخ الأعمى وأمه، وإنما هو الشظف والقلق.

ما دعا محمد صديقه إليه كان محنة كاملة.

فما كان أحرى بأبى بكر أن يفرق أو يتوجس، وعلى أقل القليل ما كان آخره ألا يستطيره السرور بهذه القوارع الجسام، ولكن السرور استطار أبا بكر حتى بكى فرحًا، وما عسى أن يكون منبع هذا الفرح الطاغى الذى يجرف دواعى القلق والحزن والتوجس والجزع؛ حتى تنعدم وتتلاشى من جوانحه، وهو الحصيف الأريب الذى يستبصر عواقب الأمور، ويحسب لكل شىء حسابه بإحساس مجرب الحياة وفطنة التاجر؟

سرور أبى بكر- كما يرى نظمى- نبع من مستوى أعلى بكثير من كل هذه الأحاسيس والحسابات.

وهى حسابات لا يكفى لإبطالها الإيمان العادى، فقد يكون الرجل مؤمنًا ثم يأخذه الخوف على حياته أو ماله وولده، إنه إيمان من نوع خاص، إيمان المحب الذى استقطب حبه لمحمد كل كيانه وكل إحساسه وكل تفكيره، فحيث صحبة محمد يكون اقتحام الأهوال، التى لا تتوقف دون الموت، أحب إلى نفس هذا المحب من كل طيبات الأمن والدعة وطمأنينة البال على النفس والأهل، وأحب إلى نفسه مئات الأضعاف، حتى لا يكتفى فى فرحه بأقل من الدمع المدرار.

لم يكن رد الفعل السريع الفورى هو المهم.

انشغل نظمى بما فعل أبوبكر بعد ذلك، فهل تمسك بالدفقة الشعورية التى قابل بها عرض محمد عليه بأن يكون رفيقه فى رحلة الهجرة، أم تراجع؟

يقول نظمى: لعلها كانت دموع فرح من وحى اللحظة، حتى إذا ذهبت حدتها عاد عن موقفه وقراره.

يقول ابن هشام: حدثنى بعض أهل العلم بأن الحسن بن أبى الحسن البصرى قال: انتهى رسول الله وأبوبكر إلى الغار ليلًا، فدخل أبوبكر قبل رسول الله، فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية، ليقى رسول الله بنفسه؟

‬هذه الحادثة تدلل بنفسها على كل شىء بالطبع.

إن هذا هو فعل المحب الذى يقدس حبيبه ليفتديه بنفسه بغير تردد.

هو ما لا يشبهه صنيع إلا صنيع أم مفرطة الأمومة بوليدها تدفعها الغريزة- بغير تفكير أو تدبر- فى لحظة الروع أن تلقى بنفسها على مصدر التهلكة وقاء له إن كان ثمة وفاء، أو فداء، إن لم يكن فى الأمر حيلة دون الفداء، وهو صنيع لا يصدر إلا عن أسمى مشاعر الحب والولاء.

