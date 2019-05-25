مساعد وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة خليجية.. غدًا

كشفت مصادر إيرانية عن بدء مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية، عباس عراقجي، غدًا الأحد جولة خليجية تشمل دول عمان والكويت وقطر.



وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أنه من المقرر أن يبحث مساعد وزير الخارجية الإيراني خلال الجولة الخليجية مع المسئولين في عمان والكويت وقطر التطورات الدولية المتسارعة خاصة في منطقة الخليج العربي.



وأشارت الوكالة إلى أن جولة عراقجي تأتي في إطار المشاورات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تجريها وزارة الخارجية الإيرانية في ظل التصعيد الأمريكي ضد طهران بالمنطقة.



ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين، بعد أن زار باكستان للبحث عن دعم لبلاده في مواجهة الولايات المتحدة.