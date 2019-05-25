مجانا | رابط حصري بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا | kooora الشوط الأول برشلونة الان وفالنسيا بدون تقطيع hd

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i تذيع مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كاس
الملك
مشاهدة مباراة
برشلونة Vs
فالنسيا yallashoot شاهد ميسي في مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم
السبت 25 مايو 2019 في نهائي كأس ملك إسبانيا
على ستاد بينتو
فيامارين تقام مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة
و10 مساء بتوقيت السعودية
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