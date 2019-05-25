القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
مباريات
السبت 25/مايو/2019 - 09:04 م

ميسي live أون لاين| بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا (نهائي كاس الملك)

ميسي live أون لاين|
dostor.org/2643270

شاهد ميسي في مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25 مايو 2019 في نهائي كأس ملك إسبانيا مشاهدة مباراة برشلونة Vs فالنسيا yallashoot

قنوات "بي إن سبورتس" و "أبو ظبي الرياضية" و IRIB TV 3 الإيرانية والقناة الأسبانيةTVE i تذيع مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي الكاس

على ستاد بينتو فيامارين تقام مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت السعودية

وتقدم "الدستور" رابط جديد لنقل مباراة برشلونة وفالنسيا الان في نهائي كاس الملك بث حى مجاني مباشر بدون تقطيع hd


موضوعات متعلقة

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا يلا شوت اليوم كورة لايف barca live برشلونة وفالنسيا بث مباشر كأس الملك كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر متعدد الجودة

جاري رابط مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا Barcelona LIVE

bein sports بث مباشر مباراة برشلونة (ميسي) وفالنسيا الان | نهائي كاس الملك

قناة مفتوحة بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا الان مجانا كورة أون لاين - نهائي كاس الملك

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مباراة ليفربول وبرشلونة

منذ أقل من شهرين

مباراة ليفربول وتوتنهام

منذ أقل من شهرين

مباراة الأهلي والزمالك

منذ أقل من شهرين

مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019

منذ أكثر من شهرين

مباراة الاهلي وفيتا كلوب

منذ أكثر من شهرين

مباراة الاهلى وفيتا كلوب

الآن

مركز السموم بالإسكندرية يحذر من عقاقير التخسيس

الأهلي يُخطر اتحاد الكرة رسميًا بقرارات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ

السيسى يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

الشرطة الفرنسية تبحث عن رجل ترك قنبلة في ليون

ads
ads
الأكثر قراءة

رئيس المجلس العسكري بالسودان: لن نقيم علاقات مع من يضر بمصالح مصر

نهائي كاس الملك| بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا live - أبوظبي الرياضية

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع كورة لايف يوتيوب الاسطورة، برشلونة وفالنسيا مباشر اونلاين يلا شوت

الأهلي يُخطر اتحاد الكرة رسميًا بقرارات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

إصابة صاحب مزرعة ونفوق عدد من رؤوس الماشية في حريق هائل بالغربية

محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بالباجور (صور)

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا

سلتيك يحرز ثلاثية غير مسبوقة في اسكتلندا

بوتينتسيفا تعوض تأخرها لتفوز بأول لقب فردي لها في نورمبرج

نجم الساعة

في يوم أفريقيا.. تحسين التنمية المستدامة والخدمات الصحية على رأس الأولويات

الأكثر قراءة

رئيس المجلس العسكري بالسودان: لن نقيم علاقات مع من يضر بمصالح مصر

نهائي كاس الملك| بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا live - أبوظبي الرياضية

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع كورة لايف يوتيوب الاسطورة، برشلونة وفالنسيا مباشر اونلاين يلا شوت

الأهلي يُخطر اتحاد الكرة رسميًا بقرارات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ

الرئيس نيوز

بالصور.. وزير الإسكان يتفقد مشاريع "العلمين الجديدة"

السيسي و"البرهان" يتوافقان على أولوية دعم إرادة الشعب السودانى واختياراته

"طفيل" كوريا الجنوبية يفوز بـ"السعفة الذهبية" لمهرجان كان السينمائي

على مائدة الإفطار.. "الصلح خير" بين رئيس مجلس النواب و"مستقبل وطن"

مساء اليوم.. "كويكب" عرضه 1.5 كم يقترب من الأرض

كشكول

الأمير سعود و"السديس" يكرمان عضوي هيئة التدريس دار علوم المنيا

"الكردى": نسعى للتحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات بجامعة الإسكندرية

جامعة عين شمس تحتل المركز الثاني في تصنيف ليدن الهولندي لعام ٢٠١٩

"الملصق الذكي" خدمة جديدة تطلقها المكتبة الرقمية بجامعة عين شمس

"حسانين" يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد سوهاج

الأمصار

تفاصيل اللقاء الذي جمع السيسي برئيس المجلس الانتقالي بالسودان

ترامب يدعو المستثمرين اليابانيين لإقامة مزيد من مشروعات بأمريكا

الرئيس الجزائري المؤقت يقيل 4 مسؤولين كبار

بسبب عمل والدتهما.. توأم جورج كلوني مهددين من داعش

الهند تحظر جماعة "المجاهدين" البنغالية

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع حظر على صيد الأفيال

البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها

"متحرش هوليوود" يتوصل إلى تسوية مع ضحاياه

الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎