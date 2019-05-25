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السبت 25/مايو/2019 - 09:01 م

العراق يعتقل 6 مسؤولين في داعش بالموصل

العراق يعتقل 6 مسؤولين
محمد عمر
dostor.org/2643269

اعتقلت السلطات الأمنية في العراق، اليوم السبت، مجموعة من الأشخاص منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوب شرقي مدينة الموصل.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان مساء اليوم إن مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صارة عن القضاء العراقي، ألقت القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هؤلاء الأشخاص المنتمين لداعش كانوا خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند التابع للتنظيم الإرهابي، أحدهم كان يعمل فيما يسمى باللجنة الأمنية.

وكشفت الداخلية العراقية عن القبض عليهم في عدد من قرى حاوي السلامية جنوب شرقي مدينة الموصل التي كانت معقل داعش.

وهدد زعيم داعش أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور مؤخرا بالانتقام لخسائره في العراق وسوريا.

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