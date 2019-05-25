حصري بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا الان 7asry - البارسا في نهائي كأس الملك

شاهد ميسي في مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25 مايو 2019 في نهائي كأس ملك إسبانيا مشاهدة مباراة برشلونة Vs فالنسيا yallashoot

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على ستاد بينتو فيامارين تقام مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت السعودية

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