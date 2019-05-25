مباحثات عسكرية بين الصين والسودان

استقبل الفريق اول ركن هاشم عبد المطلب رئيس الأركان المشتركة السوداني اليوم السبت، اللواء طيار شاي جون نائب رئيس أركان القوى الجوية الصيني الذي يزور الخرطوم هذه الأيام.



وبحث اللقاء بين رئيس الأركان المشتركة السوداني والمسؤول الصيني آفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتقانات بين البلدين، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".



جاء اللقاء بحضور الفريق طيار ركن محمد علي محمود رئيس أركان القوات الجوية السوداني،



وأشاد رئيس الأركان المشتركة للجيس السوادني عبد المطلب بالعلاقات الثنائية بين السودان والصين ووصفها بالعميقة والمتينة والتي تشهد تطورا مضطردا في كافة المجالات خاصة في مجالات التعاون العسكري بين البلدين.