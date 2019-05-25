نهائي كاس الملك| بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا live - أبوظبي الرياضية

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25-5-2019 ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا

وتذيع المباراة قنوات "بي إن سبورتس" و "أبو ظبي الرياضية" و IRIB TV 3 الإيرانية المتواجدة على القمر الصناعي "عرب سات" بالإضافة إلى القناة الأسبانية TVE i التى تتواجد على القمر "هوت بيرد"

تقام مباراة برشلونة وفالنسيا على ستاد بينتو فيامارين تقام مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت السعودية

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