رئيس البرلمان لـ"مستقبل وطن": قدمتم نموذجا حزبيا جديرا بالاحترام

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان كله أخوة، وأعضاءه عملوا على الخروج بفترة عصيبة في تاريخ مصر، واستطاعوا أن ينجزوا الكثير، ويجب على الكل الافتخار به، مضيفا أن المجلس أصدر مجموعة من القوانين التي ساهمت في تثبيت أركان الدولة.



وأضاف "عبد العال"، خلال كلمته فى حفل إفطار أعضاء الامانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، أن أداء المجلس أسكت جميع المغرضين في الداخل والخارج، مؤكدا أنه لولا التكاتف بني النواب تحت القبة ما كان ليخرج المجلس بهذا الإنجاز.



وجاء الحفل فى حضور، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب، والنائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، والنائب فخرى طايل، والنائب أحمد سمير.



وأكد رئيس مجلس النواب، حرصه على استمرار البرلمان وعمله في ثبات، ولا يحمل في صدره ضغينة من أحد، ولا يحمل حسابات لأحد إلا المودة والحب.



واستطرد، رئيس البرلمان حديثه قائلا إنه حاول بكل جهد لاستثمار علمه لخدمة هذا البلد، مؤكدا أنه وبجانب الشعب استطاع التغلب على جميع الصعوبات.



وأكد أن البرلمان له تاريخ عريق وطول سنواته وله أداء رائعا، مشيرا إلى أن البعض من النواب معذور لأنه لأول مرة يمارس 70% منهم العمل النيابي.



وتابع: "حزب مستقبل وطن كان أحد المكونات الأساسية لائتلاف دعم مصر، وأول تصريح صدر لدعم الحزب كان منه شخصيا، رغم أنه كان لا يزال مبتدئ"، مشيرا إلى أن ما حدث من خلاف مع الحزب مؤخرا، مجرد سحابة صيف، واحتجاجه كان بمثابة احتجاج أب على ابنه.



وأكد: "قدمتم نموذجا حزبيا جديرا بالاحترام أثناء صياغة القوانين وأثناء التعديلات الدستورية، وأكن جزيل الاحترام لكل نائب وأحرص على حماية هذا البناء المؤسسى للمجلس"، مشيرا إلى أنه يقع على عاتقه عبء عدم تمرير تشريع يشوبه عيوب، وهذا أمر يفرضه عليه عمله المهني والتشريعي.



كما أكد أن مجلس النواب أكبر داعم لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات، مطالبا الجميع بالاصطفاف خلفه لاستكمال الانجاز، وأن يكون لمصر دور في المعادلة الصعبة في البناء الإفريقي والإقليمي.