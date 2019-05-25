القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
تقارير ومتابعات
السبت 25/مايو/2019 - 08:10 م

"الأرصاد": موجة حر جديدة تضرب البلاد نهاية الأسبوع

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد العال
هاجر رضا
dostor.org/2643240

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من التحسن في الطقس تشهده البلاد بدايةً من اليوم السبت وغدًا الأحد على كل الأنحاء، موضحًا أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى نهاية الأسبوع الجاري، لكنها لن تصل إلى المعدلات التي وصلت إليها يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن درجات الحرارة ستصل إلى 40 درجة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع وجود نشاط للرياح أغلبها شمالية شرقية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

شعبة الدواجن تنفى زيادة الأسعار فى شهر رمضان

منذ أقل من شهرين

قصة صورة.. طفل "الزعف" في باحة الاستفتاء

منذ أقل من شهرين

التمويلات والعمالة أبرزها.. أكاذيب بالجملة في مؤتمر الحركة المدنية بشأن تعديل الدستور

منذ أقل من شهرين

مصطفى حجاج عن أغنية "اعمل الصح": البلد دى إحنا علينا ليها كتير

منذ أكثر من شهرين

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

منذ 3 شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

الآن

مركز السموم بالإسكندرية يحذر من عقاقير التخسيس

الأهلي يُخطر اتحاد الكرة رسميًا بقرارات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ

السيسى يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

الشرطة الفرنسية تبحث عن رجل ترك قنبلة في ليون

ads
ads
الأكثر قراءة

رئيس المجلس العسكري بالسودان: لن نقيم علاقات مع من يضر بمصالح مصر

نهائي كاس الملك| بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا live - أبوظبي الرياضية

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع كورة لايف يوتيوب الاسطورة، برشلونة وفالنسيا مباشر اونلاين يلا شوت

الأهلي يُخطر اتحاد الكرة رسميًا بقرارات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

إصابة صاحب مزرعة ونفوق عدد من رؤوس الماشية في حريق هائل بالغربية

محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بالباجور (صور)

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا

سلتيك يحرز ثلاثية غير مسبوقة في اسكتلندا

بوتينتسيفا تعوض تأخرها لتفوز بأول لقب فردي لها في نورمبرج

نجم الساعة

في يوم أفريقيا.. تحسين التنمية المستدامة والخدمات الصحية على رأس الأولويات

الأكثر قراءة

رئيس المجلس العسكري بالسودان: لن نقيم علاقات مع من يضر بمصالح مصر

نهائي كاس الملك| بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا live - أبوظبي الرياضية

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع كورة لايف يوتيوب الاسطورة، برشلونة وفالنسيا مباشر اونلاين يلا شوت

الأهلي يُخطر اتحاد الكرة رسميًا بقرارات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ

الرئيس نيوز

بالصور.. وزير الإسكان يتفقد مشاريع "العلمين الجديدة"

السيسي و"البرهان" يتوافقان على أولوية دعم إرادة الشعب السودانى واختياراته

"طفيل" كوريا الجنوبية يفوز بـ"السعفة الذهبية" لمهرجان كان السينمائي

على مائدة الإفطار.. "الصلح خير" بين رئيس مجلس النواب و"مستقبل وطن"

مساء اليوم.. "كويكب" عرضه 1.5 كم يقترب من الأرض

كشكول

الأمير سعود و"السديس" يكرمان عضوي هيئة التدريس دار علوم المنيا

"الكردى": نسعى للتحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات بجامعة الإسكندرية

جامعة عين شمس تحتل المركز الثاني في تصنيف ليدن الهولندي لعام ٢٠١٩

"الملصق الذكي" خدمة جديدة تطلقها المكتبة الرقمية بجامعة عين شمس

"حسانين" يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد سوهاج

الأمصار

تفاصيل اللقاء الذي جمع السيسي برئيس المجلس الانتقالي بالسودان

ترامب يدعو المستثمرين اليابانيين لإقامة مزيد من مشروعات بأمريكا

الرئيس الجزائري المؤقت يقيل 4 مسؤولين كبار

بسبب عمل والدتهما.. توأم جورج كلوني مهددين من داعش

الهند تحظر جماعة "المجاهدين" البنغالية

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع حظر على صيد الأفيال

البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها

"متحرش هوليوود" يتوصل إلى تسوية مع ضحاياه

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎