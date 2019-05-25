"الأرصاد": موجة حر جديدة تضرب البلاد نهاية الأسبوع

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من التحسن في الطقس تشهده البلاد بدايةً من اليوم السبت وغدًا الأحد على كل الأنحاء، موضحًا أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى نهاية الأسبوع الجاري، لكنها لن تصل إلى المعدلات التي وصلت إليها يومي الخميس والجمعة الماضيين.



وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن درجات الحرارة ستصل إلى 40 درجة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع وجود نشاط للرياح أغلبها شمالية شرقية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.