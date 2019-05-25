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السبت 25/مايو/2019 - 07:53 م

جاري رابط مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا Barcelona LIVE

جاري رابط مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا Barcelona LIVE

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر
الدستور
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بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا يلا شوت اليوم كورة لايف barca live، برشلونة وفالنسيا بث مباشر كأس الملك كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر متعدد الجودة، وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وتحدث مدرب البرسا عن تلك المباراة موضحا الأهمية التي يتعامل بها الفريق مع هذا اللقاء الذي يتوج به الفائز ببطولة جديدة تُضاف لرصيده من الألقاب، وأوضح أنه لايشغله أنباء اقالته في حالة خسارته ولكنه يركز على الجانب الفني للفوز باللقاء.

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يلا شوت برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة اون لاين yalla shoot، رابط مباراة برشلونة اليوم الاسطورة بث مباشر برشلونة وفالنسيا كورة ستار لايف برشلونة بث مباشر البرسا بي ان سبورت، وعلى الجانب الآخر أكد داني باريخو قائد فالنسيا أنه يتوجب عليهم اظهار قوتهم غدا على أرض الملعب واللعب بدون ضغوط التي تأتي من قوة الفريق المنافس وتوقع الكثير بأنه سيحسم المباراة، وأضاف أنهم استطاعوا تحقيق ما يريدون في بطولة الليجا وهو مركز يئهل لدوري الأبطال والآن حان وقت الفوز ببطولة الكأس.

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