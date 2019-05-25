جاري الان بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس الملك KORA ON LINE

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بالباجور (صور)

أجرى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، اليوم السبت، جولة ميدانية، تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور، للوقوف على مدى ...