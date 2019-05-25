القاهرة : السبت 25 مايو 2019
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السبت 25/مايو/2019 - 07:37 م

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا الان | تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

بث مباشر مباراة برشلونة
dostor.org/2643216

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم مشاهدة مباراة برشلونة Vs فالنسيا في كأس ملك أسبانيا

على ملعب ستاد بينتو فيامارين تقام مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .

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