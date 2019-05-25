اليوم.. شريف دسوقي في ضيافة "الدستور" للحديث عن "لمس أكتاف"

تستضيف جريدة "الدستور"، اليوم السبت، الفنان شريف دسوقي، وذلك للحديث عن مسلسله "لمس أكتاف"، والذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني ويقوم ببطولته الفنان ياسر جلال.



ويكشف دسوقي خلال الندوة اليوم، عن تفاصيل مشاركته في العمل وخاصة عقب فوزه مؤخرًا بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الاخيرة، إضافة الي الحديث عن مشاهده الهامة التي جمعته مع الفنان فتحي عبدالوهاب والتي تداولها العديد من متابعي العمل علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



ويعد لمس أكتاف، من انتاج شركة سينرجي، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن اخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته حنان مطاوع، وايمان العاصي، وخالد كمال، وعدد كبير من الوجوه الشابة وأخرون.