"واشنطن بوست": ترامب يصل اليابان للتأكيد على متانة التحالف بين البلدين

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على الزيارة التي يقوم بها حاليا الرئيس دونالد ترامب إلى اليابان التي بدأت اليوم السبت وتستمر أربعة أيام تهدف في مجملها إلى التأكيد على قوة التحالف بين البلدين على الرغم من توترات تجارية وشيكة.

واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الصدد نقلته على موقعها الالكتروني بالقول إن الرحلة -التي يستضيفها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي- خُصصت لمجاملة ترامب والتملق إليه ليصبح أول أول زعيم أجنبي يقابل الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو منذ صعوده إلى عرش الأقحوان في بداية شهر مايو.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله - أمام تجمع يضم عشرات من المديرين التنفيذيين اليابانيين في مقر سفير الولايات المتحدة بطوكيو-: "لقد أمضينا ساعات طويلة على متن الطائرة...وخرجنا للتو من الطائرة وها نحن هنا".

وأوضحت الصحيفة أن هناك مجموعة كاملة من القضايا الخطيرة والمثيرة للجدل التي تدور حول المحيط وسوف تتصدر بالتأكيد جدول أعمال ترامب في اليابان ومن أهمها رغبة ترامب في عقد اتفاق تجاري أفضل مع طوكيو واقناعها بدفع المزيد مقابل الوجود العسكري الأمريكي على أراضها، فضلا عن الملف الكوري الشمالي وسرعة تصاعد التوترات مع إيران.

ونقلت الصحيفة أيضا عن مستشار الأمن القومي لترامب، جون بولتون، قوله: "إن كوريا الشمالية انتهكت بوضوح قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال اختبار الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في وقت سابق من هذا الشهر، لذلك من المؤكد أن ترامب وآبي سوف يجددان أهمية الحفاظ على "سلامة وتفعيل" العقوبات على بيونج يانج.

وأضاف بولتون أن كوريا الشمالية لم تستجب لمحاولات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في استئناف المحادثات بعد انهيار القمة بين ترامب والزعيم الشمالي كيم جونج أون في هانوي في فبراير الماضي.

مع ذلك، أوضحت الصحيفة الأمريكية إنه: "إذا كانت سياسة ترامب تجاه كوريا الشمالية في حالة من الفوضى، فسوف يجد على الأقل أذن ودودة لدى آبي".

وفضلا عن قضية كوريا الشمالية، اعتبرت "واشنطن بوست" أن الملف الإيراني قد يكون أكثر حساسية، لاسيما بعد أن أعلن ترامب عزمه إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما أسمته إدارته بإنه تهديدات متزايدة من جانب إيران.

وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى حقيقة أن اليابان تتمتع بعلاقات دبلوماسية وثقافية طويلة الأمد مع إيران، إلى جانب أنها عارضت القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015. حتى أن وسائل إعلام يابانية أعلنت اليوم أنه تم إعداد خطة لزيارة آبي لإيران في يونيو المقبل للقاء الرئيس حسن روحاني في محاولة للتوسط، وهذا شيء سيناقشه الزعيم الياباني مع ترامب.

ويأتي ذلك بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى اليابان في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد حافظ آبي، الذي زار إيران للمرة الأولى مع والده عام 1983، على علاقات وثيقة مع القيادة الإيرانية منذ أن أصبح رئيسا للوزراء. ووقع البلدان اتفاقية استثمار في عام 2016، ويحتفلان حاليا بمرور 90 عامًا على اقامة العلاقات الدبلوماسية.

على صعيد اخر، ظل رئيس وزراء اليابان يستثمر قدرًا كبيرًا من الوقت والاهتمام من أجل الحفاظ على علاقة وثيقة مع ترامب.. فقد تحدث الطرفان عبر الهاتف والتقيا شخصيًا لأكثر من 40 مرة منذ أواخر عام 2016. وذلك في وقت تدرس فيه واشنطن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات اليابانية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدا محتملا للأمن القومي.