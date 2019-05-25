الأنبا مكاريوس يلقى كلمة روحية بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية (فيديو)

زار الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص، مساء اليوم السبت، الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.



تأتى زيارة الأنبا مكاريوس، للكاتدرائية مساء اليوم، للمشاركة بفعاليات مركز تدريب خدام الشباب، التابع لأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس.



وقام الأنبا مكاريوس خلال زيارته الرعوية، بالقاء كلمة روحية، تحت عنوان: "ما لايجب ان يفعله خادم البعيدين".



يذكر أن مركز تدريب خدام الشباب، أنشأ خصيصًا لتعليم الخدام والخادمات كيفية خدمة الشباب بالكنائس، وخاصة البعيدين عن الله ولهم سلوكيات غير لائقة.



وتهدف دراسة الخدام فى مركز تدريب خدام الشباب، لمساعدة الخادم فى بناء نفسه بناءً متكاملًا روحيًا – كنسيًا ونفسيًا وفكريًا، ومساعدته على التعمق فى فهم ودراسة كلمة الله، وأن يكون قادرًا على توصيل هذه الروح، وهذا الفكر من خلال تنمية قدراته، ومواهبه، ومساعدته لاستخدام الوسائل العصرية الحديثة فى خدمته.