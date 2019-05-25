الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان بجوار بيت الله الحرام.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه كان في استقبال الملك سلمان لدى وصوله قصر الصفا، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.



كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وآخرون.