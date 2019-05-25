طالبة جامعية تستعين بـ6 أشخاص لتصوير حبيبها عاريًا لإجباره على الزواج

لجأت فتاة إلى حيلة غريبة للزواج من شاب بينهما علاقة عاطفية بعد رفضه ذلك بحجة رفض أهليته تلك الزيجة، فاتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه وتصويره عاريًا، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة عن ورود بلاغ من أهلية طالب جامعي يدعى"ا"23سنة بالفرقة الرابعة كلية تجارة بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.



وتبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المجنى عليه تربطة علاقة عاطفية بفتاه مقيمة بمحافظة الجيزة، وأن تلك الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص باختطافة لإجباره على الزواج منها بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام وتعددت اللقاءات بينهما



وعقب تقنين الإجراءات تم تحرير الطالب وضبط 4 من المتهمين وجارى ضبط الهاربين.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.