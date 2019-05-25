27 يونيو.. إطلاق فعاليات بانوراما الطفولة لمرحلة حضانة

تطلق أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، بانوراما الطفولة أو بانوراما الإبداع بحسب أسقفية الشباب، لمرحلة حضانة، يوم الخميس 27 يونيو المقبل، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى في العباسية.



ويشارك بحضور بانوراما الطفولة لمرحلة "حضانة"، الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، كما يشارك بالحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، بالإضافة إلى حضور عدد غفير من الخدام والخادمات على مستوى جميع الإيبارشيات المصرية.



قام بإعداد فقرات البانوراما لجنة خدام الطفولة التابعة لأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، وتتضمن البانوراما فقرات هادفة ومتنوعة للأطفال يتم خلالها شرح دروس مهرجان الكرازة لعام 2019، بطرق إبداعية ومختلفة، تتمثل فى مسرح عرائس ومسرح اسود وأشغال يدوية ورسم على الرمل وألعاب مهدفة.