رئيس المجلس العسكري بالسودان: لن نقيم علاقات مع من يضر بمصالح مصر

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن الخرطوم لن تقيم علاقات مع أي دول تضر بمصالح مصر ودول مجلس التعاون الخليج العربية.



وأوضح الفريق البرهان خلال لقائه اليوم السبت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية في القاهرة، أن السودان مستمر ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن ضد ميليشيا الحوثي، وذلك وفق قناة "العربية".



وعبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عن شكر السودان لمصر ولدول الخليج العربي لمساندتهم السودان وشعبه.



واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية الفريق أول عبدالفتاح البرهان.



وأصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارًا في أبريل الماضي بإعفاء السفير بدر الدين عبدا محمد أحمد من منصبه وكيلًا لوزارة الخارجية، لأنه أصدر بيانا صحفيًا الإعداد لزيارة وفد قطرى إلى البلاد دون علم المجلس العسكري الرافض لهذه الزيارة.