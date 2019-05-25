اليابان تستبعد التوصل لاتفاق تجاري بحلول موعد عقد لقاء ترامب وآبي في طوكيو

أعلن وزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن اليابان والولايات المتحدة لن تتوصلا إلى اتفاق تجاري بحلول موعد عقد اللقاء الذي سيجمع خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد غد الاثنين.

وقال موتيجي عقب لقاء استغرق نحو ثلاث ساعات مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في طوكيو اليوم، إنه ما زالت هناك خلافات بين البلدين، وأنه تم الاتفاق على العمل من أجل سد الفجوات، حسبما نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف أن الجانبين لم يناقشا كذلك القضايا الخلافية مثل التهديدات الأمريكية لتقييد صادرات السيارات اليابانية.

وتابع: "اتفقنا على العمل من أجل التوصل لاتفاق سريعا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى اليابان اليوم السبت في زيارة رسمية يلتقي فيها بالإمبراطور الجديد.

وذكر البيت الأبيض أمس أن الزيارة تأتي في "لحظة تاريخية في اليابان" وتُظهر أن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

ويريد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد إجراء البلاد انتخابات المجلس الأعلى في يوليو، بحسب محللين في طوكيو.