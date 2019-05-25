بوتينتسيفا تعوض تأخرها لتفوز بأول لقب فردي لها في نورمبرج

عوضت القازاخستانية يوليا بوتينتسيفا تأخرها بمجموعة لتهزم السلوفينية تمارا جيدانشيك غير المصنفة 4-6 و6-4 و6-2 وتحرز أول ألقابها في منافسات الفردي ببطولات المحترفات في كأس نورمبرج للتنس اليوم السبت.

واستغلت بوتينتسيفا المصنفة الأولى بالبطولة ست نقاط لكسر الإرسال أتيحت لها في اللقاء لتفوز أخيرا بأول لقب في مسيرتها في ثالث نهائي تخوضه.

وقالت بوتينتسيفا "إنه شيء لا يصدق بكل أمانة. استمتعت وقاتلت حتى النهاية. كانت معركة رائعة، ومباراة رائعة تليق بالنهائي".

وأضافت "بأمانة كنت محظوظة قليلا لأنني كنت أركض على أمل أن تذهب الكرة (في المكان الصحيح). عندما كنت لا أقف في المكان الصحيح، نجحت في تسديد بعض الضربات الرائعة".

وسبق لبوتينتسيفا (24 عاما)، التي خسرت في نهائي بطولة سان بطرسبرج في 2017 ونهائي قوانغتشو العام الماضي، السقوط أمام جيدانشيك في المواجهة الوحيدة بينهما والتي جرت في المغرب في وقت سابق هذا العام.

وكسرت جيدانشيك إرسال بوتينتسيفا التي بدا عليها الغضب لتفوز بالمجموعة الأولى لكن اللاعبة القازاخستانية، التي بلغت دور الثمانية مرتين في فرنسا المفتوحة، استعادت تماسكها لتفوز بالمجموعتين الأخريين وتحرز اللقب.

وقالت جيدانشيك "إنها أفضل نتيجة لي هذا العام، لذا لا يهم ما حدث اليوم، لقد لعبت جيدا. سأترك نورمبرج ورأسي مرفوعة".

ولن يكون أمام بوتينتسيفا الكثير من الوقت للاحتفال بانتصارها إذ ستتجه إلى رولان جاروس حيث تلعب ضد السويدية ريبيكا بيترسون في الدور الأول لفرنسا المفتوحة، بينما تلتقي جيدانشيك مع البلجيكية إليسه ميرتنز.