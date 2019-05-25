مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر السبت 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا «كورة بوست»
مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر السبت 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا «كورة بوست»
مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر السبت 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا «كورة بوست»
تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة، موجهًا بالإشراف المباشر من قبل رؤساء المراكز والمدن، والتواجد الميدانى لجميع المهندسين والفنيين المختصين بأعمال ...
شهدت قرية كفر المنصورة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية إصابة صاحب حظيرة مواشي بحروق ونفوق عدد من رؤوس الماشية بعد نشوب حريق داخل الحظيرة. تلقي اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن ...
تابع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، سير امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بمختلف المدارس الفنية على مستوى المحافظة، وذلك للاطمئنان على تهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لتأدية امتحاناتهم بدون أى ...