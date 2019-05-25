الإمارات تدين حادث "ليون" وتطالب بالتوحد لمواجهة الإرهاب

أدانت الإمارات بشدة حادث انفجار طرد مفخخ استهدف أحد شوارع مدينة ليون بشرق فرنسا أمس الجمعة ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.



وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم السبت عن استنكار الإمارات الشديد ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية والتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار فرنسا، وذلك وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".



وجددت الإمارات موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.



وأعربت الوزارة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.