القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
مباريات
السبت 25/مايو/2019 - 06:22 م

كورة Live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر TVE رابط جوال بث مباشر مباراة برشلونة

كورة Live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر TVE رابط جوال بث مباشر مباراة برشلونة

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر
الدستور
dostor.org/2643172

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر، الدستور مباريات يقدم آخر مباراة في الموسم، ربما تهون قليلًا بعد الخروج الأوروبي من ليفربول، على جماهير برشلونة، في حالة الفوز بها. 

برشلونة يواجه فالنسيا مساء اليوم السبت، ضمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بمدينة الأندلس على ملعب بينتو فيامارين، للحفاظ على لقبه.

البلوجرانا حامل لقب كأس ملك إسبانيا خلال السنوات الثمانية الماضية، ويسعى للتاسعة والثنائية للموسم الثاني على التوالي.

إرنستو فالفيردي يحاول أن يخرج ببطولة أخرى بجانب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد السقوط المدوي في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

برشلونة يدخل المباراة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق، كما أن إرنستو فالفيردي ضم جميع اللاعبين حتى الذين لم يكتمل شفائهم "طالع القائمة بالكامل".

فالنسيا يسعى للخروج ببطولة هذا الموسم، بعد أن تألق مارسيلينو ورفاقه في الدور الثاني، بالتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، رغم البداية الصعبة في الدوري الإسباني.

حكم المباراة سيكون المخضرم، أونديانو مايينكو، الذي أدار آخر مباراة لريال مدريد في الدوري أمام خيتافي.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا

المباراة ستنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة 21:00، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة 22:00.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا  في نهائي كأس ملك إسبانيا

المباراة لن تُنقل على أي قناة عربية، حيث لم تقوم شبكة بي ان سبورتس القطرية، بشراء لقاء النهائي، رغم أن الكأس بالكامل كان يُعرض على قنواتها.

وتنقل قناة "TVE" الإسبانية  المفتوحة على القمر الأوروبي "Hot Bird1-6" تردد 11785 أفقي

كذلك قناة  "Varzish Sport HD" الطاجيكستانية المفتوحة، على قمر "Apstar 2R" تردد 12548 أفقي.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: سيليسن

الدفاع: روبيرتو، لينجليه، بيكيه، ألبا

الوسط: فيدال، راكيتيتش، بوسكيتس

الهجوم: ميسي، كوتينيو، سواريز


اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مباراة ليفربول وبرشلونة

منذ أقل من شهرين

مباراة ليفربول وتوتنهام

منذ أقل من شهرين

مباراة الأهلي والزمالك

منذ أقل من شهرين

مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019

منذ أكثر من شهرين

مباراة الاهلي وفيتا كلوب

منذ أكثر من شهرين

مباراة الاهلى وفيتا كلوب

الآن

التعليم تطمئن طلاب الثالث الثانوي: الامتحانات خالية من الألغاز

4 شركات بترول عالمية تستحوذ على 75% من إنتاج مصر

محمد الباز يكشف أسباب انتشار الإلحاد بعد أحداث يناير 2011

كلمة الرئيس السيسى بمناسبة "يوم إفريقيا" باللغة الإنجليزية

ads
ads
الأكثر قراءة

بداية قوية.. "تايم سبورت" تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

إصابة صاحب مزرعة ونفوق عدد من رؤوس الماشية في حريق هائل بالغربية

محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بالباجور (صور)

رياضة

الأهلي يُخطر اتحاد الكرة رسميًا بقرارات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ

"كيربر" تقلل من طموحاتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة "علام" البريطانية للإسكواش

نجم الساعة

في يوم أفريقيا.. تحسين التنمية المستدامة والخدمات الصحية على رأس الأولويات

الأكثر قراءة

بداية قوية.. "تايم سبورت" تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

تحقيقات النيابة فى العثور على جثة متعفنة بنفق الهرم.. وشهود: مسجل محترف فى سرقة الكابلات

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

الرئيس نيوز

إحالة المتهم بقتل كاهن "كنيسة مارمرقس" إلى الجنايات

مفاجأة غريبة بعد العثور على طفل غريق في "شرم الشيخ"

"جنايات القاهرة" تتنحى عن نظر اتهام سعاد الخولى بـ"غسل أموال"

"البرهان" يصل القاهرة في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه

ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين حسن نصر الله وبشار الأسد؟

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعى

تعليم بورسعيد: إقبال غير مسبوق من طلاب الثانوية على القوافل التعليمية

تعليم بورسعيد: إقبال غير مسبوق من طلاب الثانوية على القوافل التعليمية

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في أول أيام انطلاقها

«مشاجرة وتليفونات وسلاح أبيض» بسادس امتحانات الدبلومات الفنية

الأمصار

بسبب عمل والدتهما.. توأم جورج كلوني مهددين من داعش

الهند تحظر جماعة "المجاهدين" البنغالية

ليفربول يتسابق لضم سيرجيو راموس

عشية نهائي كأس إسبانيا.. الدماء وأعمال الشغب يقلقان إشبيلية

محافظة مصرية تتعرض لهجوم "جراد" قادم من السودان

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع حظر على صيد الأفيال

البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها

"متحرش هوليوود" يتوصل إلى تسوية مع ضحاياه

الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎