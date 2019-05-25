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السبت 25/مايو/2019 - 06:21 م

لايف مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر live hd

لايف مباراة برشلونة
dostor.org/2643169

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة اليوم السبت إلى حصد بطولة كأس ملك إسبانيا والجمع بين الثنائية المحلية حينما يواجه فريق نادي فالنسيا على ملعب إستاد بينتو فيامارين.

وتعتبر تلك المباراة الفرصة الأخيرة للإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا من أجل مصالحة الجماهير بعض الخسارة المدوية التي مني بها الفريق من ليفربول الإنجليزي وخروجه من دوري أبطال أوروبا.

في المقابل تسعى الخفافيش إلى إلتهام برشلونة وإستغلال الحالة المعنوية السيئة التي يعاني منها الذي غادر التشامبيونزليج بصورة مفاجأة لم يكن يتوقعها أشد المتشائمين.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة أبوظبي الرياضية.

وقرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم يوم أمس تعيين الحكم الدولي ألبيرتو أونديانو مالينكو لإدارة المباراة تحكيمياً وهو الذي يصنف كواحد من أفضل الحكام في القارة الأوروبية.

وتعول جماهير برشلونة كثيراً على نجم الفريق ليونيل ميسي لقيادة الفريق إلى الفوز باللقب فيما تتطلع جماهير فالنسيا على كتيبة الخفافيش المتجانسة لتحقيق الحلم وتتويج موسم المئوية بلقب الكأس.

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