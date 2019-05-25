يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر Varzish Sport HD

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر، الدستور مباريات يقدم آخر مباراة في الموسم، ربما تهون قليلًا بعد الخروج الأوروبي من ليفربول، على جماهير برشلونة، في حالة الفوز بها.





برشلونة يواجه فالنسيا مساء اليوم السبت، ضمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بمدينة الأندلس على ملعب بينتو فيامارين، للحفاظ على لقبه.





البلوجرانا حامل لقب كأس ملك إسبانيا خلال السنوات الثمانية الماضية، ويسعى للتاسعة والثنائية للموسم الثاني على التوالي.





إرنستو فالفيردي يحاول أن يخرج ببطولة أخرى بجانب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد السقوط المدوي في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.





برشلونة يدخل المباراة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق، كما أن إرنستو فالفيردي ضم جميع اللاعبين حتى الذين لم يكتمل شفائهم "طالع القائمة بالكامل".





فالنسيا يسعى للخروج ببطولة هذا الموسم، بعد أن تألق مارسيلينو ورفاقه في الدور الثاني، بالتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، رغم البداية الصعبة في الدوري الإسباني.





حكم المباراة سيكون المخضرم، أونديانو مايينكو، الذي أدار آخر مباراة لريال مدريد في الدوري أمام خيتافي.





موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا





المباراة ستنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة 21:00، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة 22:00.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا





المباراة لن تُنقل على أي قناة عربية، حيث لم تقوم شبكة بي ان سبورتس القطرية، بشراء لقاء النهائي، رغم أن الكأس بالكامل كان يُعرض على قنواتها.





وتنقل قناة "TVE" الإسبانية المفتوحة على القمر الأوروبي "Hot Bird1-6" تردد 11785 أفقي





كذلك قناة "Varzish Sport HD" الطاجيكستانية المفتوحة، على قمر "Apstar 2R" تردد 12548 أفقي.





التشكيل المتوقع لبرشلونة





حراسة المرمى: سيليسن





الدفاع: روبيرتو، لينجليه، بيكيه، ألبا





الوسط: فيدال، راكيتيتش، بوسكيتس





الهجوم: ميسي، كوتينيو، سواريز







