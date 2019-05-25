يلا لايف .. يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث حي رابط ماتش برشلونة الآن kora live برشلونة بث مباشر

يواجه فريق برشلونة نظيره فريق فالنسيا مساء يوم السبت 25 مايو 2019 على أرضية ملعب بينيتو فيامارين، وذلك في إطار الدور النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس ملك إسبانيا.





يتواجد برشلونة حالياً في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما نجح في حصد 87 نقطة، وفي المقابل يحتل فالنسيا المركز الرابع بالترتيب، بعد نجاحه في حصد 61 نقطة.





فاز فريق الخفافيش في 5 مباريات من أصل آخر 9 خاضها بكافة البطولات، فيما خسر في 4 مباريات، كما لم يتعادل مطلقاً.





على الجانب المقابل، لم يعرف البارسا طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط من أصل آخر 7 خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات، كما سقط في فخ التعادل في مباراة أخرى.





ينتظر الفريق الكتالوني مباراتين على هامش ودي في الفترة القادمة استعداداً للموسم الجديد، حيث يواجه أولاً تشيلسي الإنجليزي، ثم فيسيل كوبي الياباني.





يدخل المدرب إرنستو فالفيردي هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: ياسبر سيليسن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / أرثور ميلو / فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي.





يغيب عن صفوف البارسا في النهائي النجم الأوروجوياني لويس سواريز، بسبب الإصابة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة وفالنسيا عبر قناة LA Liga على موقع YouTube، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 22:00 مساءً بتوقيت السعودية.